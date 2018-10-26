Правоохранительные органы Италии изучили обстоятельства инцидента на римской станции метро Repubblika и пришли к выводу, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе. Таким образом, опровергнуты предыдущие заявления итальянских властей, обвинивших в случившимся гостей из России.

Правоохранительные органы Италии изучили обстоятельства инцидента на римской станции метро Repubblika и пришли к выводу, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе. Таким образом, опровергнуты предыдущие заявления итальянских властей, обвинивших в случившимся гостей из России.Перед матчем Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА остановился эскалатор на станции Repubblika. Шестнадцать человек, преимущественно болельщики из России, были госпитализированы с травмами разной тяжести. Мэр Рима, а затем министр внутренних дел Италии обвинили болельщиков ЦСКА в том, что они спровоцировали аварию, прыгая на эскалаторе.Но итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что после просмотра видеозаписи инцидента выяснилось: болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе. Их поведение не могло стать причиной аварии.