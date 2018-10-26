Новый этап строительства Большой кольцевой линии метро: в столице дали старт проходческому щиту, который соединит станции Нижние Мневники и Хорошевская. Правда, двигаться гигантскому кроту придется очень аккуратно. Тоннель проложат под Каналом имени Москвы.

Новый этап строительства Большой кольцевой линии метро: в столице дали старт проходческому щиту, который соединит станции "Нижние Мневники" и "Хорошевская". Правда, двигаться гигантскому кроту придется очень аккуратно. Тоннель проложат под Каналом имени Москвы.Тоннелепроходческий комплекс с именем "Светлана" уже не первый год трудится на строительстве московского метро. Машина прошла под землей больше 10 километров на строительстве Кожуховской ветки метро и теперь приступит к работе на Большой кольцевой линии. Со станции "Нижние Мневники" она отправится в сторону метро "Хорошевская".Давать имена щитам — давняя традиция метростроевцев, ведь это не просто машина, это сердце стройки. Комплекс пробивается сквозь породу, отбрасывает отработанный грунт и сразу же укрепляет стены тоннеля армированными железобетонными плитами. Скорость движения невелика, около 1 метра в час. Конечно, одному щиту с прокладкой более 60 километров тоннелей Большой кольцевой линии за ближайшие годы не справиться."Сегодня запускаем еще один щит — это уже тринадцатый щит, который работает на БКЛ. По большому счету, мы на проходке выходим уже на верхнюю планку. Осталось еще два щита запустить. Это означает, что строительство БКЛ находится в продвинутой стадии", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Работы на западном участке строительства Большой кольцевой линии пройдет в два этапа. От "Нижних Мневников" машина пройдет чуть больше полутора километров до строящейся станции "Улица Народного Ополчения". А затем щит свернет в сторону к уже действующей станции "Хорошевская".А это результат работы еще одного тоннелепроходческого комплекса, который работает на этом участке параллельно со "Светланой" уже две недели: за это время машина прошла около 250. По сути это уже готовый тоннель. На станции метро "Хорошевская" обе машины должны быть через полгода.