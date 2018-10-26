Дали бой незаконной рекламе. До конца года в городе станет меньше на полторы сотни несогласованных вывесок. Демонтажом незаконных конструкций занимается управление наружной рекламы и информации. Только за этот день сотрудники освободили город более, чем от 2-х десятков панно, плакатов и световых табло. Во сколько обойдется предпринимателям незаконная вывеска расскажем далее.

Дали бой незаконной рекламе. До конца года в городе станет меньше на полторы сотни несогласованных вывесок. Демонтажом незаконных конструкций занимается управление наружной рекламы и информации. Только за этот день сотрудники освободили город более, чем от 2-х десятков панно, плакатов и световых табло. Во сколько обойдется предпринимателям незаконная вывеска расскажем далее.Всё, что осталось от магазина компьютеров - вывески под окнами жильцов пятиэтажки. На старой рекламе самые предприимчивые уже вешают новые объявления. Ведь офис компании давно закрыт, где искать хозяев, никто не знает. А люди жалуются - табло закрывает обзор, да ещё и представляет опасность для жизни. Вдруг кому-то свалится на голову?Наталья, житель г. Владимира: "Здесь нет компьютерного магазина, зачем эта вывеска нужна? Она же не соответствует действительности. Она просто не нужна здесь".С бесхозной рекламой разберется городская администрация. После жалоб от жителей вывески демонтирует управление наружной рекламы. До конца года по всему Владимиру со зданий снимут около 120-150 рекламных конструкций: это световые панно, баннеры, вывески и наклейки. С этого здания на Подгорной сегодня снимают все указатели.Денис Поздняков, главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации г. Владимира: "Сложности определенной нет, единственное, что по времени большие затраты, а так ничего сложного. С представителями данной организации мы общались, обещали они демонтировать сами, но, тем не менее, всё осталось, как и прежде".Чего только не обещает местная реклама: шиномонтаж, автомойку и даже автосалон. Но на самом деле, все фирмы давно закрыты. Предприниматели съезжают с арендуемых площадей, а тратить деньги на демонтаж рекламы не хотят. Но надеяться на то, что город возьмет на себя чужие расходы, нерадивым предпринимателям не стоит. За несогласованные вывески пришлют штраф - от 2,5 до 5 тыс рублей для ИП и до 10 тысяч для юридических лиц. Возмещать придется и затраченные средства на демонтаж. Горожане не против вывесок на улицах, но просят бизнесменов при выборе рекламы быть ответственнее.Ирина, житель г. Владимира: "Это должно быть гармонично, это должно вписываться в общий вид. Должна быть вывеска корректная, без орфографических ошибок. Потому что очень часто идет орфография. Всё должно быть красиво, и всё должно быть разумно".Такие же требования к рекламе и у городских чиновников. Чтобы вашу рекламу не демонтировали у вас на глазах, её просто нужно вовремя согласовывать. Для этого всего лишь нужно принести заявление и свой проект в управление наружной рекламы.