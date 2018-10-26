Дали бой незаконной рекламе. До конца года в городе станет меньше на полторы сотни несогласованных вывесок. Демонтажом незаконных конструкций занимается управление наружной рекламы и информации. Только за этот день сотрудники освободили город более, чем от 2-х десятков панно, плакатов и световых табло. Во сколько обойдется предпринимателям незаконная вывеска расскажем далее.
Дали бой незаконной рекламе. До конца года в городе станет меньше на полторы сотни несогласованных вывесок. Демонтажом незаконных конструкций занимается управление наружной рекламы и информации. Только за этот день сотрудники освободили город более, чем от 2-х десятков панно, плакатов и световых табло. Во сколько обойдется предпринимателям незаконная вывеска расскажем далее.
Всё, что осталось от магазина компьютеров - вывески под окнами жильцов пятиэтажки. На старой рекламе самые предприимчивые уже вешают новые объявления. Ведь офис компании давно закрыт, где искать хозяев, никто не знает. А люди жалуются - табло закрывает обзор, да ещё и представляет опасность для жизни. Вдруг кому-то свалится на голову?
Наталья, житель г. Владимира: "Здесь нет компьютерного магазина, зачем эта вывеска нужна? Она же не соответствует действительности. Она просто не нужна здесь".
С бесхозной рекламой разберется городская администрация. После жалоб от жителей вывески демонтирует управление наружной рекламы. До конца года по всему Владимиру со зданий снимут около 120-150 рекламных конструкций: это световые панно, баннеры, вывески и наклейки. С этого здания на Подгорной сегодня снимают все указатели.
Денис Поздняков, главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации г. Владимира: "Сложности определенной нет, единственное, что по времени большие затраты, а так ничего сложного. С представителями данной организации мы общались, обещали они демонтировать сами, но, тем не менее, всё осталось, как и прежде".
Чего только не обещает местная реклама: шиномонтаж, автомойку и даже автосалон. Но на самом деле, все фирмы давно закрыты. Предприниматели съезжают с арендуемых площадей, а тратить деньги на демонтаж рекламы не хотят. Но надеяться на то, что город возьмет на себя чужие расходы, нерадивым предпринимателям не стоит. За несогласованные вывески пришлют штраф - от 2,5 до 5 тыс рублей для ИП и до 10 тысяч для юридических лиц. Возмещать придется и затраченные средства на демонтаж. Горожане не против вывесок на улицах, но просят бизнесменов при выборе рекламы быть ответственнее.
Ирина, житель г. Владимира: "Это должно быть гармонично, это должно вписываться в общий вид. Должна быть вывеска корректная, без орфографических ошибок. Потому что очень часто идет орфография. Всё должно быть красиво, и всё должно быть разумно".
Такие же требования к рекламе и у городских чиновников. Чтобы вашу рекламу не демонтировали у вас на глазах, её просто нужно вовремя согласовывать. Для этого всего лишь нужно принести заявление и свой проект в управление наружной рекламы.