Власти Боснии и Герцеговины передали России Ахмеда Алтамирова. Операцию по экстрадиции террориста провели ФСБ, Генпрокуратура, Национальное центральное бюро Интерпола и Федеральная служба исполнения наказаний России.

Власти Боснии и Герцеговины передали России Ахмеда Алтамирова. Операцию по экстрадиции террориста провели ФСБ, Генпрокуратура, Национальное центральное бюро Интерпола и Федеральная служба исполнения наказаний России.В ноябре 2013 года экстремист выехал в Сирию и вступил в запрещенную в России группировку "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России как экстремистская террористическая организация). Здесь он участвовал в боевых действиях против сирийских правительственных сил. В марте 2018 года Алтамиров прибыл в Боснию и Герцеговину, где на основании ориентировки из Москвы был задержан в аэропорту Сараево и помещен под стражу, сообщает телеканал "Россия 24".Теперь боснийские власти удовлетворили запрос России по его экстрадиции.Сторонник радикального ислама Ахмед Алтамиров хотел легализоваться в Европе. В России он обвиняется по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.