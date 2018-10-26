Вице-президент США Джо Байден получил по почте две посылки с подозрительным содержимом. Обе они были перехвачены службами порядка в почтовом отделении Делавэра. Накануне сразу нескольким известным американским политикам, критикам президента Трампа, пришли посылки, которые содержали взрывные устройства.

Вице-президент США Джо Байден получил по почте две посылки с подозрительным содержимом. Обе они были перехвачены службами порядка в почтовом отделении Делавэра. Накануне сразу нескольким известным американским политикам, критикам президента Трампа, пришли посылки, которые содержали взрывные устройства.Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы, ранее такая же подозрительная посылка (как и Байдену) была отправлена и на адрес актера Роберта Де Ниро. Таким образом, инцидент стал уже девятым случаем подобных посланий.По факту посланий по поручению Трампа проводится большое федеральное расследование. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио уже назвал рассылку актами терроризма.В среду посылки со взрывными устройствами пришли, в частности по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы. Пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе CNN.