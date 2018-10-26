Один из самых богатых бизнесменов Чехии Петр Келлнер может стать новым владельцем лондонского футбольного клуба Челси. Нынешний хозяин аристократов россиянин Роман Абрамович, по слухам, готов расстаться с командой за 2,85 млрд евро.

Один из самых богатых бизнесменов Чехии Петр Келлнер может стать новым владельцем лондонского футбольного клуба "Челси". Нынешний хозяин "аристократов" россиянин Роман Абрамович, по слухам, готов расстаться с командой за 2,85 млрд евро.По данным источника, близкого к чешскому миллиардеру, чье состояние оценивается в 13,5 млрд евро, Келлнер может начать официальные переговоры о покупке "Челси", сообщает издание Tyden.Cz. Чех близко знаком с Абрамовичем и некоторое время назад он выкупил VIP-ложу на стадионе лондонского клуба рядом с местами российского олигарха.Абрамович приобрел клуб из Лондона в 2003 году примерно за 160 млн евро. При нем "Челси" пять раз выигрывали первенство Англии, а также победили в Лиге чемпионов. По данным источника, близкого к бизнесмену, в последнее время он опасается сложностей, которые связаны с санкциями Западной Европы против российских чиновников и бизнесменов.