Московский ЦСКА намерен выкупить контракт бразильского футболиста Родриго Бекао. 22-летний защитник арендован армейцами у Байи до конца сезона.

Московский ЦСКА намерен выкупить контракт бразильского футболиста Родриго Бекао. 22-летний защитник арендован армейцами у "Байи" до конца сезона.Бекао приехал в ЦСКА летом и стал игроком основного состава. Клуб доволен игрой новобранца и готов выкупить его. Тем более, что в арендном договоре Родриго есть соответствующая опция.О намерении ЦСКА купить Родриго сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев. " В арендном соглашении у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао. Думаю, с большой долей вероятности мы ее активируем. Все условия прописаны, поэтому никаких сложностей в выкупе быть не должно. Все зависит только от нашего желания", — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".