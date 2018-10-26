Не боятся экспериментов и живут музыкой. Речь о молодой владимирской группе Море, которая работает в разных стилях и жанрах.

Не боятся экспериментов и живут музыкой. Речь о молодой владимирской группе "Море", которая работает в разных стилях и жанрах. За 5 лет существования коллектив выпустил более 20 песен и клипов. Один из них вышел совсем недавно. Примечательно, что участники группы не музыканты по профессии, но всё своё свободное время и заработанные средства стараются тратить на творчество. О секретах вдохновения и процессе создания клипов - в программе НОВОСТИ в 19-00.