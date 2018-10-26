Скандальная телеведущая стала главной героиней нового выпуска телешоу Бородина против Бузовой. На съемочную площадку знаменитость привела свою 11-летнюю дочь Полину.

Скандальная телеведущая стала главной героинейнового выпуска телешоу "Бородина против Бузовой". На съемочную площадку знаменитостьпривела свою 11-летнюю дочь Полину.Борисова пожаловалась на проблемы вобщении с экс-супругом Максимом Аксеновым. Девочка же заявила, что хочет жить смамой. По ее словам, порой отец ведет себя агрессивно и странно.Кроме того, Полинаподтвердила факт домашнего насилия со стороны родителя. Она сказала, что папаподнимал на нее руку. "Было такое, да. Он постоянно возмущается, что я живу смамой, поддерживаю ее. Сейчас и папа, и бабушка с дедушкой очень на меняобижаются, что я выбрала маму", – рассказала дочь Борисовой.Также Полина сообщила,что при телефонном разговоре с отцом она слышит, как бабушка советует ему, чтоей сказать. К слову, девочка и ее родитель живут в соседних домах. "Недавно ябыла во дворе, папа проезжал на машине мимо вместе с бабушкой и дедушкой, ноони все демонстративно сделали вид, что не замечают меня", – поделилась Полинарассказом о странном поведении родственников.Сейчас Дана Борисовавынуждена платить алименты на ребенка, и это при условии, что Полина уженесколько месяцев проживает с ней. Телеведущая рассказала, что однажды они сдочкой не могли выехать за рубеж из-за того, что у нее скопился долг повыплатам мужу.Самостоятельноразобраться с экс-супругом у звезды не получается, и она привлекла адвокатов. "Полинкеочень нравится жить со мной, у нее теперь есть своя комната с ванной. Она такдавно об этом мечтала", – поделилась Борисова.Многие гости студии выразили опасения в связи с тем, что Данаможет вернуться к употреблению запрещенных препаратов. Однако она самакатегорически опровергла подобные домыслы.