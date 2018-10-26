Скандальная телеведущая стала главной героиней
нового выпуска телешоу Бородина против Бузовой. На съемочную площадку знаменитость
привела свою 11-летнюю дочь Полину.
Скандальная телеведущая стала главной героиней
нового выпуска телешоу "Бородина против Бузовой". На съемочную площадку знаменитость
привела свою 11-летнюю дочь Полину.
Борисова пожаловалась на проблемы в
общении с экс-супругом Максимом Аксеновым. Девочка же заявила, что хочет жить с
мамой. По ее словам, порой отец ведет себя агрессивно и странно.
Кроме того, Полина
подтвердила факт домашнего насилия со стороны родителя. Она сказала, что папа
поднимал на нее руку. "Было такое, да. Он постоянно возмущается, что я живу с
мамой, поддерживаю ее. Сейчас и папа, и бабушка с дедушкой очень на меня
обижаются, что я выбрала маму", – рассказала дочь Борисовой.
Также Полина сообщила,
что при телефонном разговоре с отцом она слышит, как бабушка советует ему, что
ей сказать. К слову, девочка и ее родитель живут в соседних домах. "Недавно я
была во дворе, папа проезжал на машине мимо вместе с бабушкой и дедушкой, но
они все демонстративно сделали вид, что не замечают меня", – поделилась Полина
рассказом о странном поведении родственников.
Сейчас Дана Борисова
вынуждена платить алименты на ребенка, и это при условии, что Полина уже
несколько месяцев проживает с ней. Телеведущая рассказала, что однажды они с
дочкой не могли выехать за рубеж из-за того, что у нее скопился долг по
выплатам мужу.
Самостоятельно
разобраться с экс-супругом у звезды не получается, и она привлекла адвокатов. "Полинке
очень нравится жить со мной, у нее теперь есть своя комната с ванной. Она так
давно об этом мечтала", – поделилась Борисова.
Многие гости студии выразили опасения в связи с тем, что Дана
может вернуться к употреблению запрещенных препаратов. Однако она сама
категорически опровергла подобные домыслы.