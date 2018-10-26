Дом культуры молодёжи открыл юбилейный 60-й творческий сезон. Организаторы праздника отправились вместе со зрителями в 1958 год, когда ДКМ впервые открыл свои двери. Все желающие могли полакомиться советскими сладостями, вспомнить вкус любимого мороженого и утолить жажду газировкой. Подробнее в материале Игоря Липского.

Дом культуры молодёжи открыл юбилейный 60-й творческий сезон. Организаторы праздника отправились вместе со зрителями в 1958 год, когда ДКМ впервые открыл свои двери. Все желающие могли полакомиться "советскими" сладостями, вспомнить вкус любимого мороженого и утолить жажду газировкой. Подробнее в материале Игоря Липского.Уже на входе в ДКМ организаторы праздника решили не отходить от советской тематики. Всех посетителей встречает приветливая пионервожатая. Затем все гости Дома культуры молодёжи перемещаются в 1958 год. Первые 40 лет ДК на Мира, 55 был Домом культуры Владимирского химзавода. Здание сразу же стало центром культурной жизни города. Кроме просветительской и развлекательной работы, здесь проходили соревнования по волейболу и мини-футболу. В наше время атмосферу решили воссоздать соответствующую: пионеры, кадры из знаменитой советской классики кинематографа, газировка, мороженое и музыка. По словам начальника Управления культуры и туризма администрации Владимира Алины Ведехиной, ДКМ сегодня - это один из значимых центров культурной и досуговой жизни владимирцев.Алина Ведехина, начальник Управления культуры и туризма администрации г. Владимира: "Евгений Анатольевич Агапов является бессменным режиссёром многих крупных общегородских постановок и открытий Дня города. И режиссирует у нас большие крупные мероприятия, посвящённые ярмарке рождественской, Масленице и т.д. Коллектив Дома культуры обладает всеми абсолютно возможностями для реализации любых самых смелых проектов".Сегодня Дом культуры молодёжи - это 45 коллективов, в которых занимаются 829 человек. На сцене - творческие объединения всех возрастов - от самых маленьких артистов до именитых ансамблей и хоров. По словам директора ДКМ Евгения Агапова, искусство не имеет возрастных ограничений. Своей работой коллективы пытаются сохранить храм культуры и продолжить дело предков.Евгений Агапов, директор Дома культуры молодёжи: "И представлять сегодня будут, естественно, самые лучшие наши творческие коллективы - все. Потому что если кто-то скажет, а как же хор ветеранов, а вы посмотрите на них, на их глаза. У нас нет пожилых, у нас нет стариков, у нас сплошная молодёжь. И вообще я думаю, что искусство лечит и сохраняет возраст".Коллективы Дома культуры молодёжи уже начали готовиться к следующему большому празднику, а именно Новому году. Каждый год артисты стараются сделать Ёлки особенными. Тайны предстоящих новогодних представлений держатся в секрете. На то они и тайны. Уверены зрители могут быть в одном: все самые смелые творческие замыслы - здесь, в Доме культуры молодёжи - обязательно воплотят в жизнь.