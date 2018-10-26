Вашингтон нашел руку Кремля в деле об отправке посылок с бомбами политикам в США. За отправкой взрывных устройств могла стоять Россия, которая хочет разделить американское общество.

Вашингтон нашел "руку Кремля" в деле об отправкепосылок с бомбами политикам в США. За отправкой взрывных устройств могла стоятьРоссия, которая хочет разделить американское общество.Поиски отправителя смертельных посылок уже идут в штатах Нью-Йорк и Флорида. Каксообщают американские СМИ со ссылкой на ФБР, власти отследили путь почтовыхотправлений. Они пришли к выводу, что по крайней мере несколько из них прошличерез сортировку во Флориде – следовательно, были отправлены из этого штата.Тем временем вину за разразившийся сандал возложили наМоскву. За отправкой взрывных устройств политикам в США могла стоять Россия,заявил в эфире MSNBC ведущий телеканала Чак Тодд."Я боюсь, что это тоже может быть какая-то российскаяоперация... В некотором смысле, мы не можем исключать какие-либо варианты. Россияпытается разделить американское общество", – заявил ведущий.Ранее сообщалось, что в США направили взрывные устройства десятизнаменитостям. Посылки были адресованы бывшему президенту США Бараку Обаме,экс-госсекретарю Хилари Клинтон, актеру Роберту Де Ниро, бывшемувице-президенту США Джозефу Байдену и другим. Бомбы до адресатов не дошли, их удалосьобнаружить и обезвредить, напоминает . На некоторых из пакетов были нанесены исламские символы, однако спецслужбы считают, что это сделано для отвода глаз.Напомним, в последнее время Россию обвиняют во всехпостигающих США неприятностях – в частности, во вмешательстве в американскиевыборы. Кроме того, Вашингтон поддерживает Лондон, бездоказательно обвинившийМоскву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.