Вашингтон нашел руку Кремля в деле об отправке
посылок с бомбами политикам в США. За отправкой взрывных устройств могла стоять
Россия, которая хочет разделить американское общество.
Вашингтон нашел "руку Кремля" в деле об отправке
посылок с бомбами политикам в США. За отправкой взрывных устройств могла стоять
Россия, которая хочет разделить американское общество.
Поиски отправителя смертельных посылок уже идут в штатах Нью-Йорк и Флорида. Как
сообщают американские СМИ со ссылкой на ФБР, власти отследили путь почтовых
отправлений. Они пришли к выводу, что по крайней мере несколько из них прошли
через сортировку во Флориде – следовательно, были отправлены из этого штата.
Тем временем вину за разразившийся сандал возложили на
Москву. За отправкой взрывных устройств политикам в США могла стоять Россия,
заявил в эфире MSNBC ведущий телеканала Чак Тодд.
"Я боюсь, что это тоже может быть какая-то российская
операция... В некотором смысле, мы не можем исключать какие-либо варианты. Россия
пытается разделить американское общество", – заявил ведущий.
Ранее сообщалось, что в США направили взрывные устройства десяти
знаменитостям. Посылки были адресованы бывшему президенту США Бараку Обаме,
экс-госсекретарю Хилари Клинтон, актеру Роберту Де Ниро, бывшему
вице-президенту США Джозефу Байдену и другим. Бомбы до адресатов не дошли, их удалось
обнаружить и обезвредить, напоминает . На некоторых из пакетов были нанесены исламские символы, однако спецслужбы считают, что это сделано для отвода глаз.
Напомним, в последнее время Россию обвиняют во всех
постигающих США неприятностях – в частности, во вмешательстве в американские
выборы. Кроме того, Вашингтон поддерживает Лондон, бездоказательно обвинивший
Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.