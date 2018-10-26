В Муроме двое малолетних детей едва не отравились угарным газом. По этому факту Следком уже начал доследственную проверку.

В Муроме двое малолетних детей едва не отравились угарным газом. По этому факту Следком уже начал доследственную проверку. Недомогание две девочки 5-ти и 9-ти лет почувствовали в собственной квартире с газовой колонкой - после приёма ванны. Потом стало плохо и маме. Дети сейчас в больнице. Их диагноз - отравление угарным газом в лёгкой степени. Следователи дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за безопасность населения. По предварительной версии, скопление угарного газа в квартире могло произойти в результате неисправности вентиляционного канала и дымохода.