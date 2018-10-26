На рекордно низком нулевом уровне сохранил 25 октября Европейский центральный банк базовую процентную ставку. Совет управляющих ЕЦБ подтвердил окончание программы покупки активов до конца 2018 года.

На рекордно низком нулевом уровне сохранил 25 октября Европейский центральный банк базовую процентную ставку. Совет управляющих ЕЦБ подтвердил окончание программы покупки активов до конца 2018 года.Решения регулятора евро совпали с прогнозами экспертов. Ставка по депозитам сохранена на отрицательном уровне – минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на уровне 0,25%; сообщает РИА Новости.В Еврозоне ожидают, что ставки останутся на действующих уровнях минимум до лета 2019 года. С октября текущего года ЕЦБ сократил темпы выкупа активов с 30 до 15 миллиардов евро в месяц. Программа будет действовать до декабря 2018 года. При условии подтверждения среднесрочного прогноза по инфляции не выше двух процентов программа QE (количественного смягчения) будет завершена.Перед решением ЕЦБ по денежной политике евро подорожал к доллару с до 1,1413 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1392 доллара за евро.Индекс делового климата в Германии в октябре снизился до 102,8 пункта с показателя сентября в 103,7 пункта. При этом аналитики ожидали уменьшения индекса только до 103,1 пункта.