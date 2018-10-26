На российские экраны вышло продолжение комедийной ленты СуперБобровы 2: народные мстители. Фильм знакомит зрителей с приключениями семейки, получившей сверхъестественные способности после падения метеорита.

На российские экраны вышло продолжение комедийной ленты "СуперБобровы 2: народные мстители". Фильм знакомит зрителей с приключениями семейки, получившей сверхъестественные способности после падения метеорита. Совершив много ошибок в первой части, герои скрываются от правосудия за границей, но затем решают вернуться.Супергерои, которых ни с кем не спутать — новые "СуперБобровы 2: народные мстители" возвращаются в кинотеатры. Это продолжение популярного комедийного боевика об обычной российской семье, вмиг ставшей необычной. На их дом упал метеорит, и теперь Бобровы обрели сверхспособности.Их сверхсилы работают четко только тогда, когда вся семья собирается вместе. Вот и в кинотеатры на "СуперБобровых" приходят целыми семьями.Режиссер Дмитрий Дьяченко — специалист по семейным фильмам, которые хочется пересматривать снова и снова."Почти полтора года писался сценарий. Наверное, столько над сценарием я не работал ни с одним фильмом", — рассказывает Дмитрий Дьяченко, режиссер фильма "СуперБобровы 2: народные мстители"."Я больше чем уверена, что мы вас не разочаруем, и зрителей ждет больше юмора, больше любви", — говорит актриса Ирина Пегова."Каждый из персонажей обладает суперспособностями. Но они такие нелепые у каждого из них, или использовать они их не умеют", — добавляет актер Роман Курцын.А ведь сам актер мечтал совсем о другом."Я в детстве очень хотел иметь плащ невидимку, чтоб за девочками подсматривать!" – рассказывает актер Павел ДеревянкоЮмор в фильме вполне пристойный. На комедию "СуперБобровы 2: народные мстители" можно с 12 лет. И в дни школьных каникул многие кинотеатры увеличивают количество сеансов, чтобы невероятным приключениям семьи Бобровых смогли удивиться как можно больше простых российских семей.