Представители Евросоюза одобрили запрет на использование одноразовой пластиковой посуды, который заменят изделиями из более экологичных материалов. Уже к 2021 году из стран ЕС могут исчезнуть пластиковые соломинки, одноразовые тарелки, столовые приборы и не только.

Представители Евросоюза одобрили запрет на использование одноразовой пластиковой посуды, который заменят изделиями из более экологичных материалов. Уже к 2021 году из стран ЕС могут исчезнуть пластиковые соломинки, одноразовые тарелки, столовые приборы и не только, сообщает CNN.Сотрудники Европарламента уточнили, что под запрет попадут лишь те изделия, "на которые приходится более 70 процентов морского мусора". От одноразовых коробок для бургеров и контейнеров для мороженого, которые в Евросоюзе пока нечем заменить, в странах ЕС избавятся позже, к 2025 году.Финальное голосование по этому вопросу состоится во время пленарной сессии Европарламента с 22 по 25 октября.