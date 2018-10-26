Полеты сразу 24 истребителей пятого поколения F-35 снова приостановили. Инженеры предполагают, что у самолетов могут быть еще две новых неисправности в топливной системе. Их надо проверить, чтобы избежать катастроф в будущем.

Полеты сразу 24 истребителей пятого поколения F-35 снова приостановили. Инженеры предполагают, что у самолетов могут быть еще две новых неисправности в топливной системе. Их надо проверить, чтобы избежать катастроф в будущем, пишет агентство ТАСС со ссылкой на западные СМИ.Журналисты уточняют, что на земле пока останутся истребители модификации B, созданные специально для Корпуса морской пехоты США. Именно у них появилась проблема с одной из топливных трубок, которая привела к падению самолета в конце сентября этого года. Аналогичная неисправность может возникнуть в двух других трубках. Ремонт небольшой, двигатели с F-35 снимать не будет.Напомним, 12 октября в США приостановили полеты всех F-35 в связи с падением одного из истребителей в Южной Каролине. Однако запрет действовал всего около 24 часов.F-35 – это многоцелевой боевой самолет пятого поколения, который должен заменить в американских ВВС истребители-бомбардировщики F-16 и штурмовики A-10. Как утверждают создатели, их машина менее заметна для радаров, сама оснащена современной радиолокационной системой. Кроме того, имеет мощные двигатели и вооружение. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия.