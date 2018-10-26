Во Владимирской области фальшивых денег стало меньше. Как сообщает местное отделение Банка России, за 9-ть месяцев 2018 года выявлены 262 поддельные банкноты, что на 19,1% меньше того же периода прошлого года.

Во Владимирской области фальшивых денег стало меньше. Как сообщает местное отделение Банка России, за 9-ть месяцев 2018 года выявлены 262 поддельные банкноты, что на 19,1% меньше того же периода прошлого года. Чаще всего злоумышленники подделывают 5-тысячные купюры. Таких выявлено 187-мь. Поддельных тысячных банкнот - 66 штук.Заметно уменьшилось количество подделок номиналом 500 рублей: их обнаружено 7 штук, что на 24 меньше, чем за тот же период прошлого года. Также были выявлены две сторублевые поддельные купюры - годом ранее таких подделок не было.Монеты тоже подделывают, 5-рублевые. За девять месяцев таких обнаружено три.Новые банкноты в 200-ти и в 2000 рублей с признаками подделок во Владимирской области не обнаружены.Количество иностранных фальшивок увеличилось на территории области на пять штук по сравнению с прошлым годом. Выявлено 18 подделок ста американских долларов, и две подделки номиналом 50 американских долларов.При обнаружении сомнительных купюр следует обращаться в полицию.