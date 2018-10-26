Проходивший минувшим летом в России чемпионат мира по футболу признан советом Международной федерации футбола лучшим в истории. На решение членов совета повлияли побитые рекорды предыдущих чемпионатов мира и ряд инициатив организаторов.

Проходивший минувшим летом в России чемпионат мира по футболу признан советом Международной федерации футбола лучшим в истории. На решение членов совета повлияли побитые рекорды предыдущих чемпионатов мира, о чем сообщил член совета Андрей Сорокин."На заседании прозвучал достаточно подробный отчет: директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчет, а я – более общий и эмоциональный, — признается Сорокин, слова которого приводит ТАСС. – Чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях и самым лучшим в истории"."По многим показателям были побиты рекорды ранее проводившихся чемпионатов мира. Многие инициативы организаторов, в числе которых бесплатный транспорт, паспорта болельщика (Fan ID) и некоторые другие нововведения, также были признаны успешными".Напомним, что чемпионат мира проводился в 12-ти городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию (4:2).