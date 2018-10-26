У Полины Гагариной крик души. Популярная певица призналась, что новые фото ее сильно расстроили.

У Полины Гагариной крик души. Популярная певица призналась, что новые фото ее сильно расстроили.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина Гагарина опубликовала свежую фотографию, на котором запечатлена в светлом, золотистого оттенка, платье длиной миди от известного бренда. Певица очень расстроилась, когда узнала, что с мероприятия, которое она посетила в этом наряде, получилось крайне мало снимков, где она получилась хорошо."Собираясь, мне казалось, что я выгляжу с иголочки 😁 Весь вечер я с удовольствием и отличным настроением позировала для фотографов, а сегодня я увидела эти фотографии и хочу вам сказать, что за редким исключением ( хорошие я запостила) они ,мягко говоря ,не очень😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Гагарина.Далее артистка покадрово разобрала неудачные фотографии, которые, кстати, разместила в приложении Stories. Их любезно распространили множество изданий, в том числе и ."Вот вроде, я та же, Платье то же, поза, примерно один свет, но в итоге на одной 45 размер ноги😂, на другой сильно раздутое лицо,как будто я страстная любительница гамбургеров, на третьей беременный живот, или коротконожка🦆 и тд..." – пожаловалась расстроенная певица.Далее Гагарина высказалась о работе самих фотокорреспондентов. "Ведь фотографы не просто нажимают кнопку и отправляют, они ведь выбирают... видимо, они меня так видят или отправляют первое, что попалось. А потом в комментариях понеслась душа в рай🙉.. В сториз выложила неудачные, любуйтесь😂Ладно.. это все мелочи, крик души😉" – завершила свой пост Полина.Поклонники попытались переубедить артистку, выразив слова ободрения и поддержки. "Красавица!!!", "А я любовалась и любуюсь! И мечтаю теперь о таком платье! Только где его найти? Полина, самокритика это хорошо, но не в жтот раз)))", "Красотка!!!! Самая лучшая!!!!!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.