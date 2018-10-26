Сборная команда юниоров - абсолютная победительница во всех видах программы

Сборная команда юниоров - абсолютная победительница во всех видах программыВоспитанницы владимирской СДЮСШОР №5 завоевали 8 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, которые посвящены памяти заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева. Они проходили во Владимире с 22 по 24 октября. За первенство в индивидуальной программе и групповых упражнениях соревновались более 500 спортсменок из 19 регионов со всей России.В личном многоборье по программе мастеров спорта победила кандидат в мастера спорта Анна Кузнецова. По программе первого разряда в многоборье выиграла Ксения Субботина. Среди самых младших участниц – 9-10 лет – первое место у Анны Николаевой.В групповых упражнениях мастеров спорта сборная команда 33 региона заслужила «золото» в финале отдельных видов - в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Сборная команда юниоров - абсолютная победительница во всех видах программы. Гимнастки завоевали 3 золотые медали: в многоборье по программе КМС, а также в упражнениях с обручами и лентами.Сборная команда нашей области в групповых упражнениях по первому разряду завоевала «золото» в многоборье.