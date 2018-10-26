Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на специальном совете организации не одобрил проведение матча чемпионата Испании между Барселоной и Жироной в Северной Америке. Итальянец заявил, что матчи должны проводиться на территории своей страны.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на специальном совете организации не одобрил проведение матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в Северной Америке. Итальянец заявил, что матчи должны проводиться на территории своей страны."Я выступаю против проведения встречи между "Барселоной" и "Жироной" в Майами, — признался Инфантино, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Marca. – Совет ФИФА рассмотрел этот вопрос и подчеркивает – официальные матчи каждого национального первенства должны проходить в пределах соответствующей страны".Напомним, что ситуация вокруг возможного проведения матчей чемпионата Испании началась после того, как руководители чемпионата Испании заключили договор с агентством Relevent с целью популяризации испанского первенства в Северной Америке. Против такого решения выступил профсоюз футболистов чемпионата Испании, а также ряд клубов, среди которых и мадридский "Реал".