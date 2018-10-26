Олимпийская чемпионка поделилась трогательным снимком с восьмимесячным сыном Добрыней. 36-летняя Елена Исинбаева выложила его в своем микроблоге.

Олимпийская чемпионка поделилась трогательнымснимком свосьмимесячным сыном Добрыней. 36-летняя Елена Исинбаева выложила его в своеммикроблоге.Прыгунья наслаждаетсяролью матери. Вместе с супругом, легкоатлетом Никитой Петиновым воспитываетдвоих детей: четырехлетнюю дочку Еву и маленького Добрыню.Спортсменка опубликовалав своем Instagram фото, на котором целуетножки своего малыша. При этом лицо ребенка осталось за кадром. Отметим, чтоИсинбаева старается не показывать СМИ детей, оберегая личную жизнь.Поклонниковумилил снимок. "Ножечки – ну очень сладкие", "Ой ты, божечки,какая милая фотография", "Самая суперская фоточка", – восхитилисьподписчики знаменитой прыгуньи.Напомним, второгоребенка обладательница двухзолотых медалей Игр-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине рожала в Монако. Через полгода после рожденияДобрыни вышла из декретного отпуска, вернувшись к работе.В сентябре чемпионкапровела Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике. Затем она побывала на летнихюношеских Олимпийских играх в Аргентине. В это время маленький сын прыгуньинаходился с родными в Москве.Напомним, в апрелеэтого года Исинбаева показала идеальную фигуру после родов. На своей странице вInstagram спортсменка опубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей вМонако, где позирует в черном платье с разноцветным принтом.