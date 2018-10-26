Балерина в очередной раз неприятно удивила своих поклонников. Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором танцует под баян в пансионате для пожилых людей.

Балерина в очередной раз неприятно удивила своихпоклонников. Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором танцует под баян в пансионатедля пожилых людей.Примечательно, что свое импровизированное выступление знаменитость устроила вовсе не для пациентов, а для персонала учреждения. Именно туда Волочкова устроила своего отца-инвалида, нуждающегося в специальном уходе.На видео звезда отплясывает, в то время как ей с восхищением апплодируют сотрудники пансионата. "Устраивая папу в пансионат... в Питере, я переживала.. А меня встретили с песнями ибаяном. А ведь мой папа играл на баяне потрясающе,когда был здоров до инсульта... До слез такие моменты… Спасибо директорам,врачам, поварам, сиделкам... за такое добро к моему отцу", – подписала ролик Анастасия.Подписчикиобрушились на балерину с критикой, посчитав такое поведение неуместным. Также они осудили звезду за то, что она отдала родителя в специальное учреждение, а не оставила его жить вместе с ней. "А почему вы танцуете? Эточасть рекламы или все уже так плохо?" ,"Что же ты не забрала егов свой шикарный дом, а отдала в какой то пансионат?..", "Огромная радость, что папусбагрила", "Опять раздача своихоткрыток, пляски, автограф-сессия... У вас эгоцентризм зашкаливает", "Избавилась от папы иотмечает", – высказались фолловеры.Другие предположили, что находиться под присмотром специалистов – это желание самого отца Анастасии ивступились за Волочкову. "МолодецНастя! О таком внимании к родителям многие могут только мечтать!", "Папу не отдают и невыкидывают! Почему у нас в России не понимают, что старику лучше быть вокружении свертников с медперсоналом и в хороших условиях, а не у себя домаждать приезда дочери. Или дочери ставить крест на своей жизни и дослеживатьотца?", – прокомментировали пост балерины поклонники.Напомним, что отецзвезды Юрий Волочков – чемпион СССР по настольному теннису, заслуженныйтренер сборной России. Много лет назад он пережил инсульт. "Горькопредставить, что папа после инсульта, случившегося десять лет назад, не говорити не двигается", – поделилась балерина. Анастасия признается, что сейчасделает все для восстановления здоровья отца.