Балерина в очередной раз неприятно удивила своих
поклонников. Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором танцует под баян в пансионате
для пожилых людей.
Балерина в очередной раз неприятно удивила своих
поклонников. Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором танцует под баян в пансионате
для пожилых людей.
Примечательно, что свое импровизированное выступление знаменитость устроила вовсе не для пациентов, а для персонала учреждения. Именно туда Волочкова устроила своего отца-инвалида, нуждающегося в специальном уходе.
На видео звезда отплясывает, в то время как ей с восхищением апплодируют сотрудники пансионата. "Устраивая папу в пансионат... в Питере, я переживала.. А меня встретили с песнями и
баяном. А ведь мой папа играл на баяне потрясающе,
когда был здоров до инсульта... До слез такие моменты… Спасибо директорам,
врачам, поварам, сиделкам... за такое добро к моему отцу", – подписала ролик Анастасия.
Подписчикиобрушились на балерину с критикой, посчитав такое поведение неуместным. Также они осудили звезду за то, что она отдала родителя в специальное учреждение, а не оставила его жить вместе с ней. "А почему вы танцуете? Это
часть рекламы или все уже так плохо?" ,"Что же ты не забрала его
в свой шикарный дом, а отдала в какой то пансионат?..", "Огромная радость, что папу
сбагрила", "Опять раздача своих
открыток, пляски, автограф-сессия... У вас эгоцентризм зашкаливает", "Избавилась от папы и
отмечает", – высказались фолловеры.
Другие предположили, что находиться под присмотром специалистов – это желание самого отца Анастасии и
вступились за Волочкову. "Молодец
Настя! О таком внимании к родителям многие могут только мечтать!", "Папу не отдают и не
выкидывают! Почему у нас в России не понимают, что старику лучше быть в
окружении свертников с медперсоналом и в хороших условиях, а не у себя дома
ждать приезда дочери. Или дочери ставить крест на своей жизни и дослеживать
отца?", – прокомментировали пост балерины поклонники.
Напомним, что отец
звезды Юрий Волочков – чемпион СССР по настольному теннису, заслуженный
тренер сборной России. Много лет назад он пережил инсульт. "Горько
представить, что папа после инсульта, случившегося десять лет назад, не говорит
и не двигается", – поделилась балерина. Анастасия признается, что сейчас
делает все для восстановления здоровья отца.