В США скончался американский певец и автор песен Тони Джо Уайт. Музыкант умер в своем доме в штате Теннесси. У 75-летнего блюзмена случился сердечный приступ."Он не мучился от боли и не страдал", — сообщил сын Уайта Джоди.Свой первый альбом "Черное и белое" (Black and White) Тони Джо Уайт выпустил в 1968 году. Он автор двух хитов певицы Тины Тернер — Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.