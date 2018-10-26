Тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды. Такая схема – исключение, пояснили в правительстве. Решение принято на совещании кабмина.

Тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды. Такая схема – исключение, пояснили в правительстве. Решение принято на совещаниикабмина.С 1 января 2019 года тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Этодолжно компенсировать повышение налога на добавленную стоимость (НДС). А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4 % – показатель фактическойинфляции 2017 года.Тарифы ЖКХ индексируются с 2013-го один раз в год. Нынешнеедвухэтапное повышение тарифов, пояснили в правительстве, станет исключением.В целом совокупное повышение платы за коммунальные услуги в следующем годуне превысит 4,2% по отношению к декабрю 2018-го.Ранее сообщалось, что кабмин одобрил поправки в Жилищный кодекс.Они позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа из-запланируемого роста НДС с 18% до 20%.Тем временем депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект,который облегчит россиянам процедуру получения положенных компенсаций расходовна услуги жилищно-коммунального хозяйства. Авторы документа считают, что этоосвободит граждан от бюрократической волокиты при оформлении льготныхтарифов ЖКХ.Подорожание затронет услуги отопления,горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить заэлектричество и вывоз мусора. Однако повышение тарифов ЖКХ с 1 январякоснется не всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХ без учета НДСостанутся такими же, как во втором полугодии 2018-го, пишет "Комсомольская правда".