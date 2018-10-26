Тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды. Такая схема – исключение, пояснили в правительстве. Решение принято на совещании
кабмина.
Тарифы ЖКХ в 2019 году поднимут дважды. Такая схема – исключение, пояснили в правительстве. Решение принято на совещании
кабмина.
С 1 января 2019 года тарифы ЖКХ возрастут на 1,7 %. Это
должно компенсировать повышение налога на добавленную стоимость (НДС). А 1 июля ожидается повышение еще на 2,4 % – показатель фактической
инфляции 2017 года.
Тарифы ЖКХ индексируются с 2013-го один раз в год. Нынешнее
двухэтапное повышение тарифов, пояснили в правительстве, станет исключением.
В целом совокупное повышение платы за коммунальные услуги в следующем году
не превысит 4,2% по отношению к декабрю 2018-го.
Ранее сообщалось, что кабмин одобрил поправки в Жилищный кодекс.
Они позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа из-за
планируемого роста НДС с 18% до 20%.
Тем временем депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект,
который облегчит россиянам процедуру получения положенных компенсаций расходов
на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Авторы документа считают, что это
освободит граждан от бюрократической волокиты при оформлении льготных
тарифов ЖКХ.
Подорожание затронет услуги отопления,
горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить за
электричество и вывоз мусора. Однако повышение тарифов ЖКХ с 1 января
коснется не всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХ без учета НДС
останутся такими же, как во втором полугодии 2018-го, пишет "Комсомольская правда".