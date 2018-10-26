Одно из главных бизнес-событий этой осени, форум Малый бизнес – национальный проект! общественной организации Опора России, прошло в Москве. В этом году на мероприятии был поднят ряд важнейших для отрасли вопросов и принято несколько ключевых решений.

Одно из главных бизнес-событий этой осени, форум "Малый бизнес – национальный проект!" общественной организации "Опора России", прошло в Москве. В этом году на мероприятии был поднят ряд важнейших для отрасли вопросов и принято несколько ключевых решений. Так, Владимир Путин предложил продлить действие запрета на проверки в небольших и средних компаниях еще на два года. Президент напомнил, что первый мораторий, который ввели три года назад, истекает в декабре 2018 года. И уже сейчас можно сказать, что он помог поддержать не менее 500 тысяч предпринимателей и заметно сократить их расходы.Кстати, глава Федеральной налоговой службы также на форуме отчитался, что в первые три квартала этого года число проверок малого и среднего бизнеса сократилось на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года.Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, предположила, что программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса под названием "6,5" может быть продлена до 2019 года. Она должна стать еще привлекательнее для небольших компаний, особенно когда размер минимальной ссуды снизится с 5 до 3 миллионов рублей.Правда, стоит отметить, что с кредитованием в России наблюдаются определенные проблемы. На одну из главных обратил внимание председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. Дело в том, что число небольших и средних банков, которые готовы помогать мелким бизнесменам, сильно снижается. А их нишу занимают крупные финансовые структуры."Доля 30 крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса по данным за 2017 год составляет 70%. А по прогнозам на 2018 год эта цифра вырастет до 75%. Наверное, хорошо, что крупные банки занимаются созданием возможностей для малого и среднего бизнеса. Что изменилось? Доля проблемных и просроченных задолженностей у малых банков значительно выросла по сравнению с крупными банками", — заявил Голованов в рамках сессии "Доступность финансирования для малого бизнеса".По его мнению, произошло это по двум причинам. Во-первых, крупные банки научились работать с малым и средним бизнесом. Во-вторых, финансовым организациям, которые не входят в топ-30, нужно внедрять новые технологии и подходы, которые позволят удержаться на рынке. В первую очередь, это касается сферы IT. Автоматизация и оптимизация процесса выдачи ссуд, появление систем сбора, анализа и проверки данных, внедрение алгоритмов на основе искусственного интеллекта, способных самостоятельно подобрать наиболее выгодное для клиента предложение – все это позволит минимизировать издержки, значительно упростит и ускорит получение кредита. Причем подобная модернизация, по оценкам специалистов МСП Банка, будет стоить примерно 220-250 миллионов рублей.Здесь важно вспомнить, что в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме МСП Банк презентовал новую систему дистанционного получения финподдержки. Благодаря этому сервису, оформить кредит можно из любого удобного места. Достаточно зарегистрироваться на сайте и получить электронную цифровую подпись. Система сама сделает запросы в нужные базы, чтобы заполнить анкету клиента из официальных источников.Не меньшую роль, по мнению председателя правления МСП Банка, должны играть и другие методы поддержки и развития небольших банков. Например, новый для российского рынка инструмент мультиоригинаторной секьюритизации кредитов."Это сложное слово, которое пока еще режет ухо. Но в ближайшее время мы уже отчитаемся о первых сделках по мультиоригинаторной секьюритизации, где мы покупаем портфели коммерческих банков и секьюритизируем их на рынке, используя кредиты в качестве обеспечения. Это дает возможность коммерческим банкам брать с рынка реальные деньги, закладывая уже ранее выданные кредиты и снижая нагрузку на свой капитал", — пояснил Дмитрий Голованов.В итоге внедрение новейших IT технологий, государственные субсидии и мультиоригинаторная секьюритизация должны привести к тому, что небольшие банки смогут не только остаться на рынке кредитов для малого и среднего и бизнеса, но и упрочить там свое положение.Это особенно важно сейчас, когда в России готовятся запустить масштабную программу по поддержке малого и среднего бизнеса. Она предполагает рост числа предпринимателей в стране, увеличение в два раза количества льготных кредитов для малого и среднего бизнеса, а также повышение доли небольших компаний в отечественном экспорте до 10%. Именно поэтому лозунгом форума "Опора России" стала фраза "Малый бизнес – национальный проект!".