Как стало известно СМИ, избранницей киллера так называемой Ореховской преступной группировки стала бывший следователь. Бракосочетание наемного убийцы Олега Михайлова и 43-летней жительницы Перми состоялось в конце сентября, однако тогда невеста прятала свое лицо.

Как стало известно СМИ, избранницей киллера так называемой Ореховской преступной группировки стала бывший следователь. Бракосочетание наемного убийцы Олега Михайлова и 43-летней жительницы Перми состоялось в конце сентября, однако тогда невеста прятала свое лицо. Только сейчас стало известно, что супругой киллера стала бывший следователь и мать четырех детей по имени Виктория.Михайлов входил в состав Орехово-Медведковской ОПГ и получил пожизненный срок за 9 заказных убийств. Сейчас он отбывает наказание в колонии на острове Огненный в Вологодской области.Известно, что со своим избранником дама познакомилась по переписке. Тюремный роман развивался стремительно и уже через несколько месяцев пара решила зарегистрировать свои отношения. Сейчас в распоряжении новоиспеченных супругов есть 2 ежегодных свидания и 4 телефонных звонка в месяц.