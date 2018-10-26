Народная артистка России, любимица нескольких поколений зрителей Тамара Семина празднует 80-летний юбилей. За свою жизнь она создала сотни ярких, запоминающихся образов. Амплуа актрисы практически безгранично, а каждая роль - настоящий подарок поклонникам.

Народная артистка России, любимица нескольких поколений зрителей Тамара Семина празднует 80-летний юбилей. За свою жизнь она создала сотни ярких, запоминающихся образов. Амплуа актрисы практически безгранично, а каждая роль — настоящий подарок поклонникам.Редкая для советского кинематографа картина: полтора часа экранного времени почти без слов, а в кадре одна актриса — Тамара Семина."Вся съемочная группа стоит в валенках, в тулупах, в шапках-ушанках, а я — такая беленькая рубашечка. И в Дон. В Дону купалась, и весь съемочный период я проходила босиком", — рассказывает Тамара Семина, народная артистка РСФСР.Степь, зима, снег, а она в легком ситцевом платье. Никогда не жалеет себя. Каждая роль — как главная в жизни. И всегда разная: от шпионки, обольщающей советского разведчика, до отличницы-комсомолки.Трудно представить, но становиться актрисой Тамара Семина не собиралась. К ступенькам ВГИКа в буквальном смысле привела судьба."Когда я приехала в Москву, был дождь, жуткий совершенно дождь. Я прыгнула в первый попавшийся троллейбус и в нем уснула. Водитель подошел и говорит: слушай, конечная, давай выходи. А это оказался институт кинематографии", — вспоминает Тамара Семина, народная артистка РСФСР.Однокурсники не поверили, когда 20-летнююю Семину утвердили на роль Катюши Масловой в "Воскресении" по роману Толстого. Хрупкую, худенькую Тамару к съемкам откармливали всем курсом."Тамара Семина будет у Швейцера играть? Я помню, как весь ВГИК был взбудоражен", — говорит Игорь Ясулович, народный артист РФ.Но все же всенародной любимицей Семина стала после съемок в "Вечном зове", сыграв Анфису с противоречивым характером и нелегкой судьбой. За драматической историей любви экранных героев следила вся страна."У нее нет ни одной неправды в кадре, что она ни делает — все правда", — объясняет Владимир Краснопольский, режиссер, народный артист РСФСР."Выдавала такие вещи, перлы в хорошем смысле этого слова, что мы все удивлялись. То, что не было иногда даже в сценарии прописано, она сам придумывала", — добавляет Александр Михайлов, народный артист РСФСР.От драмы до комедий — 60 лет в профессии. Семина не прекращает сниматься, каждым образом — трогательным, смешным, непохожим на предыдущий — завоевывая зрителя.