Спикер
Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратовскую область
оценил ход строительства международного аэропорта Гагарин. По словам
председателя нижней палаты, новая воздушная гавань столицы региона
распахнет свои двери для пассажиров уже в следующем году.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратовскую область
оценил ход строительства международного аэропорта "Гагарин". По словам
председателя нижней палаты, новая воздушная гавань столицы региона
распахнет свои двери для пассажиров уже в следующем году.
Осмотр аэропорта спикер начал со взлетной полосы, строительство которой находится в завершающей стадии. После этого Володину показали демонстрационные стенды с историей строительства воздушной гавани, а также ее внутреннюю отделку.
Кроме
того, председатель нижней палаты ознакомился с пассажирским терминалом,
увидел зал повышенной комфортности, зоны общественного питания,
подъездные пути.
Прямо
в строящемся аэропорту спикер Госдумы провел совещание, посвященное ходу работ на объекте и его сдаче в эксплуатацию. На нем
присутствовали губернатор Саратовской области Валерия Радаева, глав Росавиации и Приволжской железной дороги.
По
словам Володина, слова которого передает "КП – Саратов", полностью
аэропорт вместе с инфраструктурой и взлетно-посадочной полосой
планируется сдать в сентябре следующего года.
Международный
аэропорт "Гагарин" – крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый в
Саратовской области в рамках государственного-частного партнерства. С
инициативой его строительства Вячеслав Володин выступил в 2005 году.
Воздушная гавань возводится с нуля в чистом поле в районе села Сабуровка
в 20 километрах от Саратова. Новый аэропорт рассчитан на прием до
миллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадь
пассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его
этажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и
международных рейсов, включая 12 стоек регистрации.
В
настоящий момент завершается строительство перрона и рулежных дорожек, в
хорошей стадии готовности находится искусственная взлетно-посадочная
полоса. По объектам электроснабжения и контрольно-пропускным пунктам
работы уже завершены.