Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратовскую область оценил ход строительства международного аэропорта Гагарин. По словам председателя нижней палаты, новая воздушная гавань столицы региона распахнет свои двери для пассажиров уже в следующем году.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратовскую областьоценил ход строительства международного аэропорта "Гагарин". По словампредседателя нижней палаты, новая воздушная гавань столицы регионараспахнет свои двери для пассажиров уже в следующем году.Осмотр аэропорта спикер начал со взлетной полосы, строительство которой находится в завершающей стадии. После этого Володину показали демонстрационные стенды с историей строительства воздушной гавани, а также ее внутреннюю отделку.Крометого, председатель нижней палаты ознакомился с пассажирским терминалом,увидел зал повышенной комфортности, зоны общественного питания,подъездные пути.Прямов строящемся аэропорту спикер Госдумы провел совещание, посвященное ходу работ на объекте и его сдаче в эксплуатацию. На немприсутствовали губернатор Саратовской области Валерия Радаева, глав Росавиации и Приволжской железной дороги.Пословам Володина, слова которого передает "КП – Саратов", полностьюаэропорт вместе с инфраструктурой и взлетно-посадочной полосойпланируется сдать в сентябре следующего года.Международныйаэропорт "Гагарин" – крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый вСаратовской области в рамках государственного-частного партнерства. Синициативой его строительства Вячеслав Володин выступил в 2005 году.Воздушная гавань возводится с нуля в чистом поле в районе села Сабуровкав 20 километрах от Саратова. Новый аэропорт рассчитан на прием домиллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадьпассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех егоэтажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских имеждународных рейсов, включая 12 стоек регистрации.настоящий момент завершается строительство перрона и рулежных дорожек, вхорошей стадии готовности находится искусственная взлетно-посадочнаяполоса. По объектам электроснабжения и контрольно-пропускным пунктамработы уже завершены.