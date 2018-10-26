В течение месяца пенсионер испытывал боль в груди

В течение месяца пенсионер испытывал боль в грудиКольчугинский городской суд встал на защиту пенсионера, которому по неосторожности сломал ребра его знакомый.В ходе конфликта 39-летний мужчина с помощью борцовских приемов уронил 65-летнего пенсионера.В тот же день пожилой мужчина пошел в полицию, а затем и в больницу. У пострадавшего обнаружили перелом ребер. В течение месяца он испытывал боль в груди, в связи с этим обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного обидчиком.Ответчик отрицал причинно-следственную связь между ударом и переломом бедер у мужчины. А после решения суда попытался обжаловать приговор, однако его оставили без изменения. Обидчик должен выплатить моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей и все судебные издержки.