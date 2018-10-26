Рост общей суммы взносов составил 67%

Рост общей суммы взносов составил 67%За девять месяцев 2018 года в ВТБ Пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного обеспечения поступило 2,6 тысячи взносов, оформленных в рамках бонусной программы «Коллекция» банка ВТБ. Это на треть больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Рост общей суммы взносов составил 67%.«В ВТБ действует программа «Коллекция», которая позволяет держателям карт получать бонусы с покупок. Клиенты могут направлять их на различные цели. Среди них – пополнение счета негосударственной пенсии, – комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. – Объем средств, поступающих на пенсионные счета наших клиентов через бонусную программу банка, постоянно увеличивается. Это говорит о том, что люди готовы отказываться от текущих материальных благ в пользу планирования пенсионного дохода в будущем. Данная услуга является уникальной для рынка и пользуется постоянным спросом».