Визит Петра Порошенко в Минск спустя несколько дней, после того как там радушно встречали Владимира Путина, дал наблюдателям пищу для размышлений на тему: все ли так хорошо в Союзном государстве России и Белоруссии? А если проанализировать то, что позволяет себе говорить украинский лидер в присутствии Александра Лукашенко, то вопросов возникает еще больше.

Визит ПетраПорошенко в Минск спустя несколько дней, после того как там радушно встречалиВладимира Путина, дал наблюдателям пищу для размышлений на тему: все ли так хорошов Союзном государстве России и Белоруссии? А если проанализировать то, что позволяетсебе говорить украинский лидер в присутствии Александра Лукашенко, то вопросоввозникает еще больше.Все помнят, какровно две недели назад Лукашенко принимал Путина: визит был скорее дружеский, а не официальный. Белорусский президент прокатил российского коллегуза рулем почти раритетного автомобиля УАЗ, привез его к себе в родовое гнездо,угощал блюдами национальной кухни и кристально чистой, целебной водой из источника.И вот, спустянесколько дней к Лукашенко приехал украинский президент. Такого теплого приема,конечно, не было, но лидеры двух государств улыбались на камеру и горячо жалидруг другу руки. Порошенко заявил, что полностью доверяет коллеге и выразил благодарностьза его миротворческие усилия по урегулированию конфликтав Донбассе.Правда, при этом забыл упомянуть о том, что ни он сам, ни подконтрольнаяему Верховная рада не выполнили ни одного из пунктов тех самых минскихсоглашений, главным посредником при подписании которых был белорусскийпрезидент.Казалось бы,ничего особенного не произошло во время визита Порошенко в Минск, если бы неодно "но". Приведем точную цитату из выступления украинского президента нарегиональном форуме двух стран, который прошел в Гомеле и на котором, как иполагается, в зале присутствовал Александр Лукашенко."Яблагодарен за ту инициативу, о которой мы договорились, о том,чтобы переговоры о прекращении войны, прекращении агрессии России противУкраины мы провели в Минске", – заявил Порошенко.Никакихвстречных слов, опровергающих изложенную Порошенко версию о российскойагрессии, не прозвучало. Вот тут-то и возникает главный вопрос – почему Лукашенко,регулярно говорящий о дружбе с Россией, не отреагировал на такую наглость?Стоит ли в этом случае еще напоминать, что Белоруссия и Россия по сути – одно, Союзноегосударство и когда лидер страны, в которой ежедневно от обстрелов его же военныхгибнут мирные люди, говорит об агрессии России, не стоило ли его одернуть ипоставить на место.Получается,что после последнего теплого приема Путина в отношениях Москвы и Минска ничегоне изменилось. Они всегда были, что называется, на грани и характеризовалисьэкспертами в духе известного выражения "от любви до ненависти – один шаг".Начиналосьвсе в 1997 году, когда Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор осоздании Союзного государства. Мало кто помнит, но тогда две страны даже запланировалипереход на единую валюту – до такой степени хотели дружить Москва и Минск.нулевые и десятые годы ситуацию усугубили газовые скандалы между нашимистранами. Сокращение подачи газа Москвой в Белоруссию и последующее прекращениепоставок вызвали негодование со стороны Лукашенко. Он заявил, что, если Россияне исправит ситуацию, Белоруссия разорвет с ней все предыдущие договоренности.ПотомЛукашенко не понравилась цена на энергоносители и отмена льгот при покупке газаи нефти у России. Через какое-то время Батька возмутился введенным на границе контролем со стороны ФСБ.Правда, все претензии растворялись в воздухе после очередной встречи с Путиным,на которых он признавался, что лучшенего друга у Белоруссии нет.К газовымскандалам не так давно добавились молочные конфликты. Москва периодическизапрещала ввоз белорусских молочных продуктов. Но и здесь сложностипреодолевались по знакомой схеме "милые бранятся – только тешатся".После каждой встречи президентов двух стран и Путин, и Лукашенко говорили отом, что и в их отношениях, и в сотрудничестве государств проблем несуществует.Неисключено, что в Москве с пониманием отнесутся к визиту Петра Порошенко в Минск, сказанному им в присутствии Александра Лукашенко, молчанию последнего и не будут показывать характер. Эту прерогативу Кремль, как всегда, оставитбелорусскому лидеру.