В четверг в Европе прошли матчи третьего тура Лиги Европы. Соперники российских клубов по групповому этапу одержали победы.

В четверг в Европе прошли матчи третьего тура Лиги Европы. Соперники российских клубов по групповому этапу одержали победы.Самого скромного успеха добилась чешская "Славия", играющая с "Зенитом" в группе С. Пражане со счетом 1:0 выиграли в столице Дании у "Копенгагена" 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил Ян Матоушек. После трех туров лидирует "Зенит", набравший 7 очков. На очко меньше у "Славии". 4 очка у "Копенгагена". Французский "Бордо" проиграл все три встречи.В группе G, где выступает московский "Спартак", крупного успеха добился испанский "Вильярреал", разгромивший дома венский "Рапид" 5:0. По голу на свой счет записали Пабло Форнальс, Карл Токо Экамби, Раба и Херард. Еще один мяч отправил в свои ворота защитник австрийского клуба Матео Барац. "Рейнджерс" и "Вильярреал" набрали по 5 очков, 3 очка у "Рапида", 2 набрал "Спартак".В группе J играли соперники "Краснодара" испанская "Севилья" и турецкий "Акхисар". Испанцы отправили в ворота соперника шесть безответных мячей. Два из них забил бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес. Голландец впервые отличился в составе нового клуба. Еще три гола провели Роке Меса, Пабло Сарабия (с пенальти) и Габриэль Меркадо. После трех туров по 6 очков у "Краснодара", Стандарда" и "Севильи". "Акхисар" потерпел три поражения.