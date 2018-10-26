В Континентальной хоккейной лиге продолжается игровой день регулярного чемпионата. В Астане местный Барыс одержал победу над подольским Витязем. Итоговый счет 3:1 в пользу команды из Казахстана.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается игровой день регулярного чемпионата. В Астане местный "Барыс" одержал победу над подольским "Витязем". Итоговый счет 3:1 в пользу команды из Казахстана.Хозяева открыли счет на 12-й минуте после того, как шайбу в ворота гостей забил Никита Михайлис. Однако гости еще до окончания первого периода нашли возможность сравнять счет – на 19-й минуте отличился Миро Аалтонен. Впрочем, после этого хоккеисты "Барыса" забили дважды (Андре Петерсон и Роман Старченко) и довели матч до победы.Этим успехом хозяева продлили сразу две серии: для них эта победа стала четвертой кряду, в то время как для подмосковного клуба поражение стало третьим подряд. Таким образом, в активе "Барыса" стало 28 очков с которыми он занимает пятую строчку в Восточной конференции. "Витязь" с 19-ю баллами занимает седьмую позицию на Западе.