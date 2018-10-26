Дата окончания работ на Сокольнической площади переносится - это связано с трудностями при строительстве станции метро Стромынка. Зону работ пришлось расширить. В итоге для пешеходов и водителей места практически не осталось.

Дата окончания работ на Сокольнической площади переносится — это связано с трудностями при строительстве станции метро "Стромынка". Зону работ пришлось расширить. В итоге для пешеходов и водителей места практически не осталось.Площадь у станции метро "Сокольники" последние несколько месяцев напоминает лабиринт. Тысячи людей днем и ночью пытаются не заблудиться в извилистых переулках из заборов, ограждений и строительных лесов. Особенно непросто преодолевать полосу препятствий женщинам с колясками: колеса задевают деревянный настил, в других местах приходится объезжать сваленные в кучу стройматериалы.С высоты хорошо видно гигантскую стройплощадку. Каждый день тут работают экскаваторы, спецтехника, тяжелые самосвалы. Рабочие перекладывают коммуникации и бурят землю, строят новую станцию метро "Стромынка".Изначально станцию обещали достроить к началу 2019 года. Но потом выяснилось, что грунт очень твердый, на забивание свай уходит слишком много времени, а местами наоборот слишком вязкий — конструкции не держатся. Пришлось расширить стройплощадку, ограничить дорожное движение на Сокольнической площади и вырубить сквер.Теперь срок окончания работ отложили еще на два года к большому неудовольствию местных жителей и сотрудников соседних деловых центров. Но большинство понимает: новая станция метро в столице, особенно рядом с домом или местом работы, это большой плюс. И готовы потерпеть.- Если не было бы этого бардака, то не было бы развития метрополитена. Поэтому с этими издержками надо, на мой взгляд, смириться.- Я думаю, что они уложатся, может, на полгода опоздают. Все бывает."Стромынка" разместится под землей перпендикулярно действующей станции "Сокольники", станет пересадочной (с нее можно будет попасть на красную ветку) и войдет в состав Третьего пересадочного контура, который по замыслу инженеров должен существенно разгрузить столичную подземку."На сегодняшний день в связи со сжатыми сроками строительства и большим объемом работ выполняются практически все этапы строительства: и подготовительные этапы — вынос многочисленных инженерных сетей, и одновременно идет строительство ограждающей конструкции котлована", — объясняет Виктор Панов, заместитель главного инженера СМУ-12 АО "Метрострой".Строители обещают, что на этот раз закончат все работы вовремя. Заборы и леса разберут, вывезут технику, засыпят котлованы и сразу после этого займутся восстановлением Сокольнического сквера.