Россия не будет отвечать на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности затратными методами, как это было во времена СССР, заявил Сергей Лавров.

Россия не будет отвечать на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности затратными методами, как это было во времена СССР. При этом Москва будет вынуждена отвечать на неблагоприятные изменения стратегической обстановки. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Лавров подчеркнул, что выход США из Договора не оставит никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений. Он напомнил, что СССР в свое время "втянулся по полной программе" в эту гонку, что надорвало экономические возможности страны.По оценке российской стороны, США официально объявят о выходе из ДРСМД через месяц-полтора. Решение принято и заявления о подобных намерениях уже звучали, в том числе, и в ходе встречи президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства обсудил намерения США выйти из ДРСМД с постоянными членами Совбеза РФ.