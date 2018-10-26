Девочка попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте и была сбита легковым автомобилем Лада. Водитель, совершивший наезд на пешехода, вызвал полицию, однако школьница покинула место ДТП до прибытия правоохранителей.

В сети размещены кадры наезда на несовершеннолетнего пешехода, произошедшего в минувший четверг, 25 октября, в Новочеркасске.Судя по кадрам с регистратора очевидца, школьница попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. Ей удалось пересечь один ряд, после чего пешехода сбила "Лада".Как сообщают местные СМИ, водитель, совершивший наезд на ребенка, вызвал полицию, однако девочка не стала дожидаться прибытия стражей порядка и покинула место аварии.Известно, что сотрудники правоохранительных органов не смогли установить ее личность. В медицинские учреждения она не обращалась.