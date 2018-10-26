Глава непризнанного Киевского патриархата не имеет права диктовать канонической Украинской православной церкви ее статус.

Глава непризнанного Киевского патриархата не имеет права диктовать канонической Украинской православной церкви ее статус.Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Он прокомментировал заявление руководителя так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) о том, необходимо изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата на Российскую православную церковь на Украине.По словам Легойды, Украинская православная церковь является единственной канонической православной церковью в стране, и нет никаких причин менять ее название.Он подчеркнул, что "никто не имеет право диктовать нашей церкви ее канонический статус и структуру, тем более, Михаилу Антоновичу Денисенко", напомнив, что РПЦ — это не церковь Российской Федерации.Легойда отметил, что Русская православная церковь присутствует во многих странах, 16 из которых являются зоной ее канонической территории.9-11 октября на заседании синода Константинопольский патриархат сообщил, что предоставляет автокефалию церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Параллельно была снята анафема с руководителей двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Также было заявлено о намерении вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.В ответ на эти действия 15 октября синод Русской православной церкви принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.