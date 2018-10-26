В связи с непрекращающейся войной в Донбассе президент Украины превратился в мальчика для битья: его критикуют почти все политические силы страны, из-за чего рейтинг главы государства стремительно катится вниз. На выручку главе Незалежной бросился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал посодействовать разрешению конфликта в регионе.

связи с непрекращающейся войной в Донбассе президент Украиныпревратился в "мальчика для битья": его критикуют почти все политическиесилы страны, из-за чего рейтинг главы государства стремительно катитсявниз. На выручку главе Незалежной бросился президент БелоруссииАлександр Лукашенко. Он пообещал посодействовать разрешению конфликта врегионе."Мыготовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет тогодоверия, которое должно быть", – заявил Лукашенко после переговоров вГомеле с Порошенко. По его словам, ситуация в Донбассе – это общая беда россиян, украинцев и белоруссов. "Ни европейцы, ни американцы, никто другой – это мы должны решить эту проблему", – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.ПетрПорошенко прибыл в Белоруссию для участия в Форуме регионов двух стран.На встрече со своим украинским коллегой Александр Лукашенко широкоулыбался и сыплпафосными фразами о дружбе двух стран. По словам главы белорусскогогосударства, он убежден, что тесные отношения между Москвой и Киевой "выльются в надежность, дружбу и сотрудничество".Напомним,за полгода до президентских выборов на Украине положение ПетраПорошенко продолжает ухудшаться. Еще больше положение президента Незалежнойосложнилось в связи с рассмотрением Верховной радой закона об особомстатусе Донбасса, предоставляющем мятежному региону фактическуюавтономию.одной стороны, националисты ругают украинского лидера, обвиняя в"работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, упрекающиеглаву Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длитсяуже четыре с половиной года.Ухудшениемположения украинского лидера стремятся воспользоваться его политическиеоппоненты. Так, на недавнем заседании согласительного совета Верховнойрады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предсказала нынешнемупрезиденту Украины скорую политическую смерть.