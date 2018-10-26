Между Минском и Киевом нет неразрешимых проблем, стороны всегда находят решение, проинформировал мировую общественность президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Между Минском и Киевом нет неразрешимых проблем, стороны всегда находят решение, проинформировал мировую общественность президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как передает "Интерфакс", об этом он заявил в ходе своего выступления на I форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле.Лукашенко объяснил, что вместе со своим украинским коллегой Петром Порошенко в "искреннем и доверительном" ключе обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, по всем вопросам найдя приемлемый для сторон компромисс.Президент Белоруссии отметил, что все решения, которые он принял совместно с главой Украины – исполняются, благо для этого задействованы все рычаги управления, включая взаимодействие на уровне вице-премьеров.Он полагает, что данный форум станет удобной площадкой для взаимодействия двух стран в самых разных сферах экономики.Лукашенко подчеркнул, что Киев для Минска является "не только добрым другом, страной-соседом, но и одним из важнейших политических и торгово-экономических партнеров".Руководитель государства рассказал о том, что между двумя соседями растет положительная динамика взаимного товарооборота. В частности, по итогам прошлого года объемы двусторонней торговли увеличились по сравнению с предыдущим периодом на 19,7% и составили свыше 4,5 миллиардов долларов.Лукашенко заявил, что договорился с Порошенко о том, чтобы выйти на рубеж в 8 миллиардов долларов, отметив, что наиболее перспективными областями являются сельское хозяйство, нефтегазохимический комплекс, гуманитарная и научно-техническая сфера.В ответ Порошенко сообщил, что Белоруссия является стратегическим торговым партнером для его страны, будучи на пятом месте для Украины по объемам товарооборота.Он отметил, что между ним и Лукашенко имеются доверительные отношения, которые, по его мнению, выльются в "безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество".Президент Украины надеется на то, что граница между двумя странами будет мирной и дружеской.