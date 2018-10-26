Телезвезда Ольга Бузова тяжело переживает разрыв с победителем шоу Денисом Лебедевым. В эфире программы Бородина против Бузовой она не смогла сдержать чувств, когда заговорила о любимом, и начала плакать.

Телезвезда Ольга Бузова тяжело переживает разрыв с победителем шоу Денисом Лебедевым. В эфире программы "Бородина против Бузовой" она не смогла сдержать чувств, когда заговорила о любимом, и начала плакать.Во время передачи Ольга начала доказывать ведущему, что любовь бывает разная – она может приносить счастье, а может причинять страдания. И когда Бузову попросили описать ее любовь, то она сказала, что сейчас ей ближе второй вариант. "Моя любовь причиняет мне боль", – заявила Ольга.Недавно победитель телепроекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев рассказал, что готов пойти на многое, чтобы возобновить отношения с телеведущей после громкого скандала, который произошел после окончания шоу. Он несколько раз пытался связаться с ней по телефону, когда узнал, что у ее матери случился приступ, но Ольга не отвечала на звонки. Звезда заявила, что больше не хочет общаться с Лебедевым, а его появление на проекте было лишь пиаром.Бузова прекратила общение с сыроваром из Суздаля после того, как раскрылось его прошлое: он изменял своей супруге, избивал ее, а после бросил с долгами. Кроме того, сыродельный бизнес на самом деле никогда не был его заслугой. Лебедев позднее признался, что многое он затем подтвердил в личной беседе с Бузовой.