Россияне могут поддержать возвращение смертной казни в случае проведения соответствующего референдума – такое мнение в интервью телеканалу Россия 24 выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Россияне могут поддержать возвращение смертной казни в случае проведения соответствующего референдума – такое мнение в интервью телеканалу "Россия 24" выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Он отметил "агрессивную сущность" россиян. "У нас очень любят арестовать, повесить, расстрелять", — считает политик.Однако смертная казнь не снизит уровень преступности – это подтверждается мировой практикой, отметил Жириновский. Кроме того, по его словам, на убийства идут те, кто уже готов умереть. В качестве примера он привел трагедию в колледже в Керчи. Жириновский считает, что Владиславу Рослякову, расстрелявшему людей, смертная казнь была бы безразлична — "он шел умирать".В результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, погиб 21 человек – 16 студентов и 5 работников учебного заведения. Более 50 человек пострадали. Владислав Росляков, который устроил это массовое убийство, покончил с собой.