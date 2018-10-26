Светлана Лобода, выступления которой в Москве сорвались из-за болезни певицы, обратилась к поклонникам прямо из больничной палаты. Светлана написала проникновенный текст о том, что болезнь настигла ее внезапно и нарушила все планы. Пишу и плачу от боли и обиды, — признается певица.

Светлана Лобода, выступления которой в Москве, намеченные на эти дни, сорвались из-за болезни певицы, обратилась к поклонникам прямо из больничной палаты.В своем "Инстаграме" она написала проникновенный текст о том, что болезнь настигла ее внезапно."Беда всегда приходит неожиданно и меняет все, — пишет Светлана — Маленький камушек стал краеугольным".Она сообщает, что операция потребовалась срочно — врачи дали ей три минуты для принятия решения.Певица обещает поклонникам: "Мы еще споем!" и сообщает, что приобретенные на ее концерты билеты будут действительны без обмена, но уже в январе.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Окт 2018 в 4:45 PDTРанее сообщалось, что прямо на репетиции Светлана почувствовала себя плохо, 24 октября в одной из московских клиник ей сделали операцию на почке.Однако некоторые поклонники недоумевают: если отец ее 5-месячной дочки Тильды – действительно солист группы Rammstein Тилль Линденманн, то почему он не помог матери своего ребенка и не предложил ей помощь в лечении в Германии?Впрочем, судя по посту Светланы в соцсети, и московские врачи провели операцию успешно. Она пишет, что "понемногу приходит в себя", однако на ближайшее время медики предписали ей постельный режим."Пишу и плачу от боли и обиды", — признается певица.