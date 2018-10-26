Мария Максакова в преддверии своего концерта в Латвии Балтийский путь дала откровенное интервью. Артистка рассказала про тяжелые отношения с матерью, актрисой Людмилой Максаковой.

Мария Максакова в преддверии своего концерта в Латвии "Балтийский путь" дала откровенное интервью. Артистка рассказала про тяжелые отношения с матерью, актрисой Людмилой Максаковой.Мария Максакова прибыла в Ригу. Артистка должна дать здесь концерт, программу к которому, по ее признанию, долго готовила. "Я хотела и что-то посерьезнее, и что-то из популярной классики. В итоге все уравновесилось. Сначала будут большие и серьезные арии, а ближе к финалу – все больше узнаваемых мелодий", – рассказала Максакова.Артистка даже пообещала даже спеть на латышском языке, однако что именно предпочла сохранить в тайне. "Пусть это останется сюрпризом для зрителей", – кокетливо сказала Мария.К слову, недавно в Риге побывала и мать певицы, актриса Людмила Максакова. Якобы она выступила с речью, в которой призналась, что "до того, как зашла в интернет, не думала, что люди такие злые и страшные". Мария так прокомментировала слова матери: "Думаю, ее видение мира – это ее отражение в зеркале. В людях, которые ей так не нравятся, она видит саму себя".Максакова не стала скрывать, что отношения с матерью так и не наладила. Дальнейшие ее слова стали своеобразным криком души. "Это сложно сделать. Безусловно, я не сторонница конфликта с мамой, но она сама выбрала свой путь. Я пробовала поздравить ее с днем рождения, позвонила ей – она трубку бросила. Насильно мил не будешь. Надо признать, иногда ей было приятно побыть в роли моей мамы, но в целом, она меня никогда особо не любила, а сейчас, видимо, все обострилось", – цитирует Марию Максакову .