Фура выскочила на перекресток, где столкнулась с грузовиком и легковушкой. Бак, оторвавшийся от ассенизаторского грузовика и отлетевший в сторону, сделал участником аварии еще один легковой автомобиль.

Четыре автомобиля стали участниками серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в пятницу, 26 октября, в Тюмени.По данным СМИ, столкновению мог способствовать неработающий светофор – на записи видно, как фура выехала на перекресток, где столкнулась с ассенизаторским автомобилем и легковушкой, после чего одного их участников аварии отбросило на другой легковой автомобиль, оказавшийся поблизости.В результате инцидента серьезно пострадал один человек – мужчина, находившийся за рулем ассенизаторского грузовика. Сообщается, что его госпитализировали "с подозрениями на черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, костей рук и ног".Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП и определить виновника.