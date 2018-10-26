Закрытые клубы из государств должны остаться в прошлом, считает глава правительства России Дмитрий Медведев.

Закрытые клубы из государств должны остаться в прошлом, считает глава правительства России Дмитрий Медведев.Выступая на заключительной сессии Генеральной Ассамблеи международной конференции азиатских политических партий, председатель партии "Единая Россия" указал на важность того, чтобы на евразийском пространстве "не возникало разделительных линий, чтобы ушли в прошлое блоковое мышление и закрытые клубы из государств".Медведев напомнил, что практически со всеми странами АТР (с Индией, Китаем, Японией, Индонезией и другими) Россия продолжает наращивать товарооборот, а вместе с партнерами из Евразийского экономического союза работает над созданием зон свободной торговли, передает РИА Новости.