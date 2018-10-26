Компания Meizu анонсировала 6-дюймовый планшетофон Meizu Note 8, оснащаемый металлическим корпусом, двойной камерой Sony и батареея на 3600 мАч. В Китае доступная альтернатива модели X8 будет продаваться за 1300 юаней (~$185/€165).

Компания Meizu анонсировала 6-дюймовый планшетофон Meizu Note 8, оснащаемый металлическим корпусом, двойной камерой Sony и батареея на 3600 мАч. В Китае доступная альтернатива модели X8 будет продаваться за 1300 юаней (~$185/€165).Аппарат оснащен дисплеем (без "челки") с разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей) и IPS-матрицей, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 632 с 4 гигабайтами "оперативки" и графикой Adreno 506. Вместимость флеш-накопителя — 64 ГБ (расширяется за счет microSD-карты). На задней панели установлена двойная камера Sony IMX362 (f/1.9): 12 + 5 мегапикселей, и сканер отпечатков пальцев mTouch.Место "фронталки" занимает 8-мп датчик (f/2.0) с функцией распознавания лиц. NFC-модуля для совершения бесконтактных платежей у этой модели нет, зато присутствует 3,5-мм аудиовход для наушников.∎Meizu выпустит в России смартфон с подэкранным сканером отпечатков читайте такжеВ России продажи Meizu Note 8 начнутся до конца года. Цена и точная дата старта продаж будут объявлены позднее. В Китае новинка выходит 1 ноября. Там устройство в пересчете на рубли можно заказать за 12,5 тысячи рублей.