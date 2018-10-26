Меланья Трамп не будет принимать участие в предвыборных митингах республиканцев перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США. Этим она нарушает традицию, которую установила ее демократическая предшественница Мишель Обама.

Меланья Трамп не будет принимать участие в предвыборных митингах республиканцев перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США. Этим она нарушает традицию, которую установила ее демократическая предшественница Мишель Обама.Пресс-секретарь и заместитель директора по коммуникациям для первой леди Соединенных Штатов Стефани Гришэм рассказала, что Меланья не будет проводить кампанию из-за "загруженного графика". Когда репортеры захотели узнать, чем же жена президента будет на самом деле заниматься, то Гришэм не ответила. "Мы не раскроем детали, пока это не будет целесообразным. Она готовится к предстоящим рождественским праздникам для Белого дома", – заявила пресс-секретарь.Решение первой леди остаться в стороне от выборов нарушает традицию, установленную еще Мишель Обамой и Лорой Буш. Лора Буш участвовала в митингах в 2002 и 2006 году.Что касается жены Барака Обамы, то сначала она не хотела принимать участие в подобных мероприятиях, но в 2010 году после просьбы партии она все-таки согласилась посетить некоторые опорные пункты демократов. В 2010 году Мишель прибыла в Милуоки: "Я думаю, многие из нас пришли сюда, чтобы увидеть изменения, о которых мы говорили ранее, но они не могут произойти сразу же, как только Барак зашел в Овальный кабинет. Честно, нам потребуется больше времени, чтобы выбраться из этой пропасти, чем мы ожидали", – обратилась она к местным жителям. Несмотря на все ее усилия демократы проиграли на выборах в 2010 году.Спустя четыре года ее вновь попросили агитировать за демократов в штатах Мичиган, Аойва, Мэн, Массачусетс, Висконсин, Пенсильвания и Флорида. Более того, в прошлом месяце бывшая первая леди провела несколько мероприятий, чтобы убедить людей прийти и голосовать за демократов на предстоящих выборах.Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 6 ноября. Несмотря на то что Меланья Трамп не примет участия в кампании, Дональд Трамп недавно объявил, что проведет около 30 митингов в течение пяти недель – это гораздо больше, чем делали другие президенты Америки. Первая леди уже пропустила несколько важных мероприятий, чтобы провести время с двенадцатилетним сыном Бэрроном.