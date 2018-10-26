Понедельник начинается в субботу, а весна - осенью. Так, по крайней мере, устроен мир моды. С 23 по 28 октября 2018 года на главном подиуме страны в Гостином дворе известные российские кутюрье и талантливые молодые дизайнеры представляют свои коллекции весна/лето 2019.

Понедельник начинается в субботу, а весна — осенью. Так, по крайней мере, устроен мир моды. С 23 по 28 октября 2018 года на главном подиуме страны в Гостином дворе известные российские кутюрье и талантливые молодые дизайнеры представляют свои коллекции весна/лето 2019.Лозунг недели моды – "Без фильтров"Основой концепции осенней Недели моды в Москве стал тренд на естественность – сегодня именитые кутюрье и молодые дизайнеры не боятся выходить за рамки подиумов, добавляя в свои коллекции урбанистические образы улиц. "Без фильтров" — именно так звучит тема Moscow Fashion Week.Несмотря на смелое решение объединить уличную и высокую моду на одной площадке, организаторы не забывают о многолетней истории главного fashion события Москвы. Неделя российской моды по традиции началась с показа Валентина Юдашкина. Имя маэстро моды уже много лет является неотъемлемой частью дня открытия. Визитная карточка кутюрье — вечерние платья.Валентин Юдашкин соединил несоединимоеНо каждый сезон дизайнер обращался к новой теме: супрематизм, минимализм, спорт-шик. Главные тренды предстоящей весны Дом моды Valentin Yudashkin представил на подиуме Гостиного двора. И это соединение настроения французской романтики со сдержанностью японского кроя, смесь двух культур, кроя и материалов. Валентина Юдашкина на создание новой коллекции pret-a-porter вхохновило очарование и изящество садовых цветов: все наряды были словно усыпаны цветами, чьи лепестки напоминают порхающих мотыльков.Оценить коллекцию первыми смогли звездные друзья кутюрье – Алла Пугачева, певица Валерия и Иосиф Пригожин, Татьяна Михалкова, Зара, Владимир Винокур и Нелли Кобзон.Полноразмерный показ модВ рамках сорокового сезона Недели моды в Москве свои коллекции также планируют презентовать Виктория Андреянова, Светлана Евстигнеева, Djemal Makhmudov, Карина Химчинская, Лиза Романюк, Гера Скандал, Елена Теплицкая, Сергей Сысоев, Илья Шиян и многие другие.Бренд La Redoute традиционно представляет на Неделе женскую коллекцию plus size. При этом модели продемонстрировали не только повседневную одежду для полных, но и нижнее белье.Дефиле моделей с пышными формами является еще одним доказательством того, что fashion-индустрия сегодня стремительно избавляется от стереотипов.Такой перфоманс подтверждает концепцию как французского бренда, так и всей Недели моды в Москве: дизайнеры задумываются не только о красоте своих вещей, но и о комфорте тех, для кого они предназначены.Мода для цветов жизни24 октября взрослые уступили подиумы детям — весенние принты и главные цвета летнего сезона 2019 в Гостином Дворе представляли самые маленькие модели. KIDS Day – уникальное нововведение в формат показов Prêt-à-porter.Особый интерес индустрии к детской моде способствовал динамичному развитию детских коллекций, как дизайнерских, так и промышленных марок. На подиум для показа коллекции DNK RUSSIA вместе с детьми вышли и мамы юных моделей. Например, Мария Погребняк вышла на подиум сразу с сыновьями, а Анна Хилькевич – с почти трехлетней дочкой Ариадной. Для Ариадны это был первый большой дебют на подиуме.Анна Хилькевич призналась корреспонденту 33Live.RuRu, что сама стала работать моделью с 14 лет.Во второй день недели свои коллекции представили Alena Nega и Anastasiya Kushugova.Осенью на Неделе моды в Москве свои новые коллекции также представляют Stilnyashka, Pure Soul, L’Enfant Royal, Юлия Асютина, Alisia Fiori, Polina Golub & Pablovsky и многие другие.А закрывают неделю моды 28 октября Svetlana Evstigneeva, Terplirskaya Design, Black Star Wear X Artem Krivda, а также Maria Shosheva и Shiyn.Добро пожаловать в мир гламурных женщин с фосфорицирующими ногтями в блестящих платьях. 33Live.RuRu представит лучшее с показов Russian Fashion Week. Следите за нашей фотолентой.