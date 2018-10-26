На западе Москвы целый дом вдруг лишился парковки. Стоянку, которой жители пользовались многие годы, перекрыли. Оставить машину теперь невозможно и во дворе. В чем причина такой транспортной неразберихи?

На западе Москвы целый дом вдруг лишился парковки. Стоянку, которой жители пользовались многие годы, перекрыли. Оставить машину теперь невозможно и во дворе. В чем причина такой транспортной неразберихи?Им кажется, что они живут на автостраде. Постоянные пробки и аварии происходят прямо под балконами жильцов. Водители, спешащие по утрам в центр, вынуждены объезжать заторы по дворовому проезду, потому что дублер проспекта Вернадского оказался перекрыт бетонными блоками. Заграждения появились три недели назад, после чего автомобильный поток и хлынул во дворы.- По привычной дороге поехал, но там какие-то блоки бетонные стоят, приходится объезжать.Теперь люди боятся выпускать детей одних в школу. Даже в выходной день при сравнительно небольшом трафике во дворе случилась авария с участием трех машин.Вдоль дублера жильцы дома вот уже несколько лет парковали свои машины. С появлением бетонных блоков 800-квартинный дом лишился парковки. Многие автомобилисты эту стоянку использовали и как перехватывающую. Сейчас сюда завезли стройматериалы, появилось помещение для охраны. Люди опасаются, что парковка будет платной.Бетонные блоки местные жители уже не раз отодвигали, чтобы парковать машины. Но всякий раз приезжают частные эвакуаторы и просто перегоняют автомобили в другие места. На этой парковке люди оставляли свои машины уже больше 30 лет. Однако по словам жильцов дома, в один момент прошло новое межевание земли, и теперь въезд сюда закрыт."Это подъездная дорога для дома №127, она была по проекту, это указано в документах БТИ. Когда начали прокладывать коммуникации для метро, снесли эти стоянки и пообещали жителям вернуть паркинг", — говорит Марина Лукинец, депутат округа Тропарево-Никулино."Здесь мы регистрировали большое число нарушений. Приезжали водители из области и бросали хаотично свои автомобили. Создание новой перехватывающей парковки на этом месте позволит решить дорожную ситуацию. С жителями мы проведем дополнительные встречи по поводу предоставлению им льготных абонементных мест", — объяснила Елена Юдина специалист по связям с общественностью ГКУ АМПП.После отъезда съемочной группы на въезде опять появились бетонные ограждения.